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Тренер о поединке Гассиев−Усик: Дата есть, а места проведения нет
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Тренер о поединке Гассиев−Усик: Дата есть, а места проведения нет 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
Продолжаются острые дебаты о месте проведения финального поединка Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в тяжёлом весе между чемпионами Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО) из России и Александром Усиком (14-0, 11 КО) из Украины.
Ранее украинец отметил, что отказывается боксировать в России, но российская сторона настаивает на том, что по условиям контракта Усик обязан выступить «тогда и там, где скажут».
По словам тренера россиянина, мексиканского специалиста Абеля Санчеса, точно известна только дата решающей схватки: «Нам сказали, что бой состоится 21 июля, но не сказали, где именно. Это какое-то безумие».
Напомним, в турнире принимали участие 4 чемпиона. В полуфинале чемпион WBO Усик «на тоненького» отобрал титул WBC у латвийского боксёра Майриса Бриедиса (23-1, 18 КО), а чемпион IBF Гассиев нокаутировал в решающем раунде кубинского обладателя титула WBA Super Юниэра Дортикоса (22-1, 21 КО).
Читайте также: Усик готов боксировать хоть на Марсе, хоть на Луне — Красюк
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