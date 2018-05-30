Тайсон Фьюри готов побить Тони Беллью: Он сам напросился!

В ответ на вброс Беллью о том, что у здоровяка Фьюри совсем нет нокаутирующего удара, Тайсон разразился в соцсети потоком вульгарности: «Я видел интервью Тони и хочу ему ответить. Слышь, ты, головка члена! Реально хочешь боя? Ну тогда получишь! Если оно тебе надо, то я, так и быть, настучу тебе по морде».

Напомним, 9 июня в Манчестере (Великобритания) Фьюри вернётся в ринг спустя 2,5 года отсутствия — британцу предстоит бой с неким Сефером Сефери (23-1, 21 КО) из Албании. В ноябре 2015-го года Фьюри одержал сенсационную победу над украинцем Владимиром Кличко (64-5, 53 КО) и с тех самых пор в ринге не появлялся.

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Беллью же в мае одержал вторую кряду досрочную победу над соотечественником Дэвидом Хэем (28-4, 26 КО).

Был Хэй, да весь вышел — репортаж vRINGe о втором поединке между Беллью и Хэем

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