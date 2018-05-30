Ещё
Тайсон Фьюри готов побить Тони Беллью: Он сам напросился!
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тайсон Фьюри готов побить Тони Беллью: Он сам напросился! 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Словоохотливые британцы Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО) и Тони Беллью (30-2-1, 20 КО) продолжают вербальную и клавиатурно-соцсетевую перепалку — того и гляди, дойдёт дело до боя.
В ответ на вброс Беллью о том, что у здоровяка Фьюри совсем нет нокаутирующего удара, Тайсон разразился в соцсети потоком вульгарности: «Я видел интервью Тони и хочу ему ответить. Слышь, ты, головка члена! Реально хочешь боя? Ну тогда получишь! Если оно тебе надо, то я, так и быть, настучу тебе по морде».
Напомним, 9 июня в Манчестере (Великобритания) Фьюри вернётся в ринг спустя 2,5 года отсутствия — британцу предстоит бой с неким Сефером Сефери (23-1, 21 КО) из Албании. В ноябре 2015-го года Фьюри одержал сенсационную победу над украинцем Владимиром Кличко (64-5, 53 КО) и с тех самых пор в ринге не появлялся.
Проиграл — рассказ vRINGe о сенсационной победе Фьюри над Кличко
Беллью же в мае одержал вторую кряду досрочную победу над соотечественником Дэвидом Хэем (28-4, 26 КО).
Был Хэй, да весь вышел — репортаж vRINGe о втором поединке между Беллью и Хэем
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Василию Ломаченко предстоит операция на плече Фьюри — о Сефери: Этот даст мне крутой бой, не упадёт после первого удара Промоутер Головкина: Следующим соперником скорее всего будет Деревянченко
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фигуристка Радионова показала откровенный купальник35
Секретное оружие: кто спасет Россию на ЧМ-201839
Лондон озвучил требования Абрамовичу97
Голкипера «Ливерпуля» захотели послать подальше1
Самедов отказался цепляться за футбол2
Видео
00:57
Москва и Минск договорились о визах
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:17
Фигуристка Радионова показала откровенный купальник
Фигурное катание
04:49
Касаткина открестилась от жизни с «унылым куском говна»
Теннис
00:44
Загитова извинилась перед фанатами
Фигурное катание
04:51
Секретное оружие: кто спасет Россию на ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:09
Лондон, гудбай
Футбол
02:04
Лондон озвучил требования Абрамовичу
Футбол Ближний Восток
03:14
«Мне позвонил Путин»: главный момент карьеры Овечкина
Хоккей
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
00:40
После ЧМ-2018 россиян сразу лишат пива на стадионах
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение