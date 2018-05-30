Фьюри — о Сефери: Этот даст мне крутой бой, не упадёт после первого удара

Бывший чемпион мира в хэвивейте британец Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО) вернётся в ринг 9 июня в Манчестере (Великобритания). Лакмусовой бумажкой для британца, который после сенсационной победы над Владимиром Кличко (64-5, 53 КО) 2,5 года не боксировал, станет некий Сефер Сефери (23-1, 21 КО) из Албании. По мнению Фьюри, этот «албанский мужик» — очень даже достойный и крепкий соперник.

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«Да эти албанцы все как один капец крепкие парни, — со знанием дела говорит Фьюри. — А я искал себе соперника покрепче. Сефери — не из тех, кто шлёпнется на канвас после первого пропущенного удара. Этот мужик даст мне отличный бой. Здорово меня попрессингует. А это именно то, что мне надо. Я ведь столько времени не боксировал. Я не искал парня, которого мог бы нокаутировать за 10 секунд. Мне нужен крутой бой, мне надо пройти максимум раундов».

«Он не только держит удар, но и будет оказывать давление, — уверен экс-чемпион. — И я не собираюсь его недооценивать. Очень серьёзно отношусь к этому бою. Для меня это словно титульный поединок. Сефери — реально хорош. Иначе не бывает. Он провёл 24 боя, а проиграл только в одном, и то по очкам».

«Что говорите? Он избивал бомжей и румынских таксистов? А вы пробовали нокаутировать кого-то? Пускай даже таксиста? Думаете, это капец как просто? Говорю вам, этот парень умеет драться. И если он попадёт в мою челюсть, я окажусь на канвасе. Но если я настолько хорош, как думаю, то шансов у него нет. А если я реально потрачен, тогда мне крышка. Тогда вы сможете говорить всё, что угодно», — напускает драматичности Фьюри.

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