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Приближается бой Жермалла Чарло и Остина Траута: фото из зала действующего чемпиона
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Приближается бой Жермалла Чарло и Остина Траута: фото из зала действующего чемпиона 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Жермелл Чарло (30-0, 15 КО) готовится к третьей защите титула, в которой его соперником станет экс-чемпион и соотечественник Остин Траут (31-4, 17 КО). Поединок пройдёт в рамках вечера бокса 9 июня в Лос-Анджелесе (США).
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Фото: Стейси Вербик (BoxingScene)
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