Приближается бой Жермалла Чарло и Остина Траута: фото из зала действующего чемпиона

Чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Жермелл Чарло (30-0, 15 КО) готовится к третьей защите титула, в которой его соперником станет экс-чемпион и соотечественник Остин Траут (31-4, 17 КО). Поединок пройдёт в рамках вечера бокса 9 июня в Лос-Анджелесе (США).

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Фото: Стейси Вербик (BoxingScene)

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