Тони Беллью: Я отправлю Фьюри спать — никаких сомнений

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО) осерчал на словесные выпады соотечественника Тони Беллью (30-2-1, 20 КО), изъявив желание выяснить отношения в ринге, о чём мы писали сегодня утром. Узнав об этом, Тони удивился, пожурил Тайсона в непоследовательности и пообещал нокаутировать.

«Я отправлю его спать — даже не сомневаюсь в этом. Помните, как он говорил в мой адрес: «Я не стану драться с Тони Беллью, потому что не хочу навредить крузеру», а сам (9 июня) проведёт бой с крузером (Сефером Сефери), который даже меньше, чем я. Как же так, Тайсон?» — обращается Тони к соотечественник посредством TalkSport.

«В это просто невозможно поверить, — сокрушается Беллью. — Дам тебе один совет: думай перед тем, как говоришь, мой друг. Вообще, мне нравится Тайсон, и мы бы с ним устроили знатную перепалку, в которой, однако, у него не было бы против меня ни шанса. Никто не сравнится с ливерпульцем, когда речь идёт об острословии».

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