Александр Поветкин: Я за то, чтобы кумирами становились родители

Олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин побывал в школе № 2120 в Новой Москве. Он пообщался с учениками и воспитанниками местного боксерского клуба, а также ответил на вопросы «Вечерки».

— Александр, правда, что вы решили начать заниматься боксом после просмотра фильма «Рокки» с Сильвестром Сталлоне

— Этот фильм меня, правда, впечатлил. Но не только он. В детстве я смотрел много фильмов с Брюсом Ли , и мне захотелось заниматься единоборствами. В 12 лет я пошел на секцию рукопашного боя, но где-то через год мой отец, тренер по боксу, привел меня к себе. Бокс мне показался более тяжелым, по нему больше соревнований проходило. Мне это понравилось, и я остался.

— Как из мальчишек-подростков сделать настоящих мужчин?

— Прежде всего, родители должны растить мальчиков настоящими мужчинами. Какие бы фильмы ни смотрел ребенок, ориентироваться он будет на своих родителей. Если отец говорит: иди, сынок, занимайся спортом, а при этом сам валяется дома на диване, пьет, курит, сын так же будет делать. Я за то, чтобы кумирами становились родители. Для меня, например, мой отец был кумиром. Но, конечно, в детстве я смотрел Олимпийские игры, борьбу Сан Саныча Карелина, бокс Кости Цзю , Андрея Курнявки — было на кого равняться.

— На Олимпиаде в Афинах вы должны были выйти на ринг с легендарным Мухаммедом Али , но из-за его травмы финальный бой не состоялся. Так что медаль автоматически досталась вам. Было разочарование или только радость победы?

— Конечно, я бы хотел, чтобы финальный бой состоялся. Думаю, что выиграл бы. Но отношение к медали, конечно, от этого не меняется. Это самая дорогая награда, завоеванная мною на ринге.

— Сколько всего у вас было побед и поражений?

— Если честно, я их не считаю. В профессиональной карьере я только один бой проиграл, в любительской — не помню. Но точно выиграл больше, чем проиграл. Я как-то на эту статистику внимание на обращаю.

— В 2016-м многие российские спортсмены оказались вовлечены в допинговый скандал. И вы его не избежали. Как выйти из этой ситуации и не сломаться психологически?

— Тяжело, конечно. Но я всегда говорю себе, что все будет так, как должно быть. Сдаваться нельзя однозначно. Когда у меня нашли в крови остарин, я даже не знал, что это такое. Причем когда первые разы брали на него допинг-пробы, они показывали, что я чистый. А перед боем за звание временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе против канадца Бермейна Стиверна проба показала какие-то нанограммы, и меня сняли. И второй раз так же произошло. Я потом делал независимый швейцарский допинг-тест, и он ничего не показал. Но доказывать кому-то что-то бесполезно. Сейчас пока ситуация ровная, но непонятно, что от комиссий ждать дальше.

— Есть ли у вас мысли открывать боксерские клубы своего имени, как, например, делает ваш коллега Костя Цзю?

— На клубы моего имени — нет планов. Мы открываем спортзалы под брендом «Витязь», где детишки тренируются бесплатно. Уже открыли такие залы в Курской, Белгородской, Московской областях. Я помогаю с их оснащением, даю ребятам мастер-классы.

— Сколько еще планируете оставаться в профессиональном спорте?

— Пока есть желание, буду боксировать. А желание это поддерживается болельщиками, друзьями, семьей.

— Самый счастливый момент в вашей жизни?

— Когда у меня родилась дочь, Арина. Сейчас ей уже 16 лет.

СПРАВКА

Александр Владимирович Поветкин — российский боксер-тяжеловес. Многократный чемпион России, чемпион мира 2003 года, олимпийский чемпион 2004 года, двукратный чемпион Европы. Возглавляет рейтинг Всемирной боксерской ассоциации. Из 35 проведенных боев выиграл 34.

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