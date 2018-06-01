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Поветкин назвал приблизительную дату боя с Джошуа
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Поветкин назвал приблизительную дату боя с Джошуа 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Российский боксер Александр Поветкин, выступающий в весовой категории свыше 90,89 кг, заявил, что поединок против британца Энтони Джошуа за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) может пройти осенью 2018 года в Лондоне.
"Я стал обязательным претендентом на звание чемпиона мира, и поэтому должен быть бой с Энтони Джошуа. Когда и где он состоится, пока неизвестно, все зависит от промоутеров. Скорее всего, бой пройдет в Англии осенью. Подготовку начну тогда, когда будет определена точная дата", — цитирует Поветкина ТАСС.
Ранее личный тренер Поветкина Иван Кирпа прокомментировал информацию о том, что Джошуа отказывается боксировать с россиянином.
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