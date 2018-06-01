Поветкин назвал приблизительную дату боя с Джошуа

Российский боксер Александр Поветкин , выступающий в весовой категории свыше 90,89 кг, заявил, что поединок против британца Энтони Джошуа за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) может пройти осенью 2018 года в Лондоне.

"Я стал обязательным претендентом на звание чемпиона мира, и поэтому должен быть бой с Энтони Джошуа. Когда и где он состоится, пока неизвестно, все зависит от промоутеров. Скорее всего, бой пройдет в Англии осенью. Подготовку начну тогда, когда будет определена точная дата", — цитирует Поветкина ТАСС

Ранее личный тренер Поветкина Иван Кирпа прокомментировал информацию о том, что Джошуа отказывается боксировать с россиянином.