Поветкин заявил, что планирует провести бой против Джошуа осенью в Англии

МОСКВА, 1 июня. / ТАСС /. Бой между россиянином Александром Поветкиным и британцем Энтони Джошуа за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) может пройти в Англии осенью текущего года. Об этом Поветкин заявил ТАСС.

Поветкин является официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA, которым владеет Джошуа. WBA санкционировала поединок между ними и дала командам 30 дней на переговоры. Однако сам британец заявил, что сначала намерен провести бой за звание чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) против американца Деонтея Уайлдера.

"Я стал обязательным претендентом на звание чемпиона мира, и поэтому должен быть бой с Энтони Джошуа. Когда и где он состоится, пока неизвестно, все зависит от промоутеров. Скорее всего, бой пройдет в Англии осенью. Подготовку начну тогда, когда будет определена точная дата", — заявил Поветкин.

На счету Джошуа 21 победа (20 нокаутом) и ни одного поражения. В активе Поветкина 34 победы (24 нокаутом) и одно поражение.