Британский боксер пригласил Трампа на ближайший бой 

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри пригласил президента США Дональда Трампа на ближайший бой, сообщает "Советский спорт".
"Вам нужен настоящий чемпион мира в тяжелом весе, а не этот засранец Деонтей Уайлдер. Приглашаю вас посетить мой первый бой после возвращения, который пройдет в великом городе Манчестере. Я оставил для вас два билета на ВИП-места, мистер президент", — написал Фьюри в своем твиттере.
Бой Тайсона Фьюри против Сефера Сефери пройдет 9 июня в Манчестере.
Ранее умер легендарный боксер и тренер Брендан Ингл.