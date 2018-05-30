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Осетинские профессионалы пообещали зрелищные бои на турнире в Южной Осетии
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Осетинские профессионалы пообещали зрелищные бои на турнире в Южной Осетии 

Sputnik Южная Осетия 1 час назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 30 мая — Sputnik. В Цхинвал приехали заслуженный тренер России по боксу Виталий Сланов, чемпион мира среди молодежи по версии IBF Сослан Тедеев и молодой воспитанник Сланова Таир Келехсаев в преддверии международного турнира по боксу. На пресс-конференции в пресс-центре Комитета информации спортсмены обещали, что на ринге будет жарко.
По словам Сланова, в турнире примут участие три опытных боксера из Китая. Кроме того, на ринге встретятся спортсмены из Карачаево-Черкессии, Краснодара, Латвии, Узбекистана.
"В турнире представлены девять боксерских пар в самых разных весовых категориях, от 49 до 91 килограммов", — сказал Сланов.
Самым ожидаемым боем на вечере бокса, отметил Сланов, станет поединок Сослана Тедеева и узбекского боксера Улукбека Холова.
"У Сослана Тедеева за его спортивную карьеру 16 побед и одно поражение. У его соперника — шесть боев и шесть побед", — сказал тренер.
Чемпион мира среди молодежи Тедеев рассказал, что к подготовке к бою подошел очень ответственно.
"Я долго тренировался. Во время боя буду помнить все, чему учит тренер", — сказал Тедеев, наставником которого также является Сланов.
Турнир, организованный при поддержке главы республики Анатолия Бибилова, пройдет 5 июня в спортивном комплексе «Олимп».
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