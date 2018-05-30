«Я не мог бить»: Ломаченко ложится под нож

Лидер рейтинга лучших боксеров вне зависимости от категорий Василий Ломаченко вынужден лечь на операцию из-за серьезного повреждения плеча, полученного в бою против Хорхе Линареса . Украинец сможет вернуться к полноценным тренировкам в октябре, а его очередной выход на ринг переносится с 25 августа на 8 декабря.

Одному из лучших боксеров современности независимо от весовых категорий Василию Ломаченко придется пропустить несколько месяцев из-за операции по поводу травмы левого плеча. Украинец получил повреждение в недавнем поединке против венесуэльца Хорхе Линареса за чемпионский титул WBA в легком весе (до 61,2 кг). После углубленного медицинского обследования у Ломаченко был выявлен разрыв суставной сумки, что потребовало хирургического вмешательства.

Пострадавший жаловался, что травма очень мешала ему в концовке боя с Линаресом.

«Я не мог полноценно использовать руку, бить правый боковой. Было очень некомфортно боксировать», — сетовал спортсмен.

Неприятный эпизод случился во втором раунде: как объяснил пострадавший, «плечо выскочило со своего места, а потом вернулось в нормальное положение».

Ломаченко также поблагодарил поклонников за тревогу о своем здоровье и заверил, что не мог разочаровать их отказом от продолжения схватки с Линаресом, хотя движения поврежденной конечностью доставляли ему боль. Украинец пообещал вернуться на ринг до конца текущего года. По прогнозам медиков, приступить к полноценным тренировкам пациент сможет не ранее октября. Конечно, если операция пройдет без осложнений. То есть, наиболее оптимистичная дата следующего боя — 8 декабря.

Вероятно, неприятная травма явилась результатом рецидива сильного вывиха плеча, который был диагностирован Ломаченко ранее. Проведение операции артроскопическим методом доверено одному из лучших хирургов США Нилу Элатрашу.

Этот специалист известен успешным лечением таких звездных боксеров, как Виталиий Кличко и Мэнни Пакьяо.

Бой против Линареса окончился победой Ломаченко нокаутом в десятом раунде. Фатальным для венесуэльца оказался удар в область печени. Хотя в целом украинцу пришлось очень тяжело. Так, в шестом раунде он впервые в карьере побывал в нокдауне, а после остановки поединка уступал на судейских записках.

Тем не менее, виктория позволила Ломаченко установить уникальный рекорд. Он стал чемпионом мира в третьей весовой категории кряду (ранее до 57,2 и до 59 кг), затратив на все про все лишь 12 боев и пять лет.

Из-за необходимости операции сорвалось выступление чемпиона, уже запланированное на 25 августа в Инглвуде. Его соперник еще не был назван, но, по неофициальной информации, им мог стать обладатель пояса WBO Раймундо Бельтран

Как заявил менеджер украинского атлета Эгис Климас, ближайшие выступления его подопечного запланированы в легком весе — подниматься в следующую категорию пока смысла нет.

«Верим, что именно в этом дивизионе у нас намного больше крутых вариантов», — подчеркнул Климас, который, собственно, и проговорился о готовящемся проекте объединительного боя с Бельтраном. Что ж, теперь подобную перспективу нужно отложить минимум на полгода.

Кстати, сам мексиканец совсем недавно тоже испытывал проблемы со здоровьем. Из-за травмы руки Бельтран не выступил в рамках шоу Ломаченко — Линарес.

Климас делал сообщения в прессе о вечере 25 августа во второй половине мая. Из этого напрашивается вывод о том, что в команде Ломаченко до последнего момента не знали об операции и рассчитывали на лечение консервативным путем. Возможно, в последние дни наметилась неблагоприятная тенденция, заставившая украинца изменить планы и согласиться лечь под нож хирурга.

Как бы то ни было, бой против Бельтрана, судя по всему, — лишь вопрос времени. О заинтересованности в схватке уже объявили в команде мексиканца.

Он крупнее только перебравшегося в категорию до 61,2 кг украинского чемпиона, что может внести в потенциальную встречу дополнительную интригу.