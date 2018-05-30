Эррол Спенс: В бою с Окампо нужно слушать советы коуча — и всё будет хорошо

R&R Boxing Club, Даллас, штат Техас, США. Обладатель пояса IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг) Эррол Спенс (23-0, 20 КО) продолжает усердно потеть в американских субтропиках, готовясь 16 июня во всеоружии выйти на претендента Карлоса Окампо (22-0, 13 КО).

Чемпион не может никак унять радость по поводу того, что защита состоится на Ford Center в почти родном для него Фриско: «Это вообще новая арена — просто дичь, как там классно. Там есть всё! Будет 15 тысяч фанатов и крутая атмосфера, натуральный кайф».

Что касается претендента, то Спенс уже тщательно проанализировал ТТХ Окампо.

«Ему нравится передвигаться, быть мобильным и работать из-за джеба. Парень он рукастый, но ближе к середине боёв переходит на ближнюю: ему по душе инфайтинг. В целом, непростой соперник. Мне стоит быть острым в ринге, внимательным и слушать советы коуча. Думаю, всё будет хорошо», — рассказал BoxingScene Эррол.

Смотрите также: Спенс усиленно готовится защищаться от Окампо: фото

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.