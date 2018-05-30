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Эррол Спенс: В бою с Окампо нужно слушать советы коуча — и всё будет хорошо
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Эррол Спенс: В бою с Окампо нужно слушать советы коуча — и всё будет хорошо 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
R&R Boxing Club, Даллас, штат Техас, США. Обладатель пояса IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг) Эррол Спенс (23-0, 20 КО) продолжает усердно потеть в американских субтропиках, готовясь 16 июня во всеоружии выйти на претендента Карлоса Окампо (22-0, 13 КО).
Чемпион не может никак унять радость по поводу того, что защита состоится на Ford Center в почти родном для него Фриско: «Это вообще новая арена — просто дичь, как там классно. Там есть всё! Будет 15 тысяч фанатов и крутая атмосфера, натуральный кайф».
Что касается претендента, то Спенс уже тщательно проанализировал ТТХ Окампо.
«Ему нравится передвигаться, быть мобильным и работать из-за джеба. Парень он рукастый, но ближе к середине боёв переходит на ближнюю: ему по душе инфайтинг. В целом, непростой соперник. Мне стоит быть острым в ринге, внимательным и слушать советы коуча. Думаю, всё будет хорошо», — рассказал BoxingScene Эррол.
Смотрите также: Спенс усиленно готовится защищаться от Окампо: фото
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