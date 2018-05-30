В Британии назревает мощный бой проспектов — небитых Джошуа Буатси и Энтони Ярда

Рожденный в Гане 25-летний проспект полутяжёлого веса (до 79,4 кг) Джошуа Буатси (6-0, 4 КО), который ныне является британским гражданином, во второй половине года может сразиться в проспект-драке с соотечественником по Соединённому Королевству Энтони Ярдом (15-0, 15 КО). Об этом Sky Sports рассказал промоутер первого Эдди Херн

Функционер готов сделать Буатси «серьёзное предложение» насчёт этой встречи с бойцом промоутера-конкурента Фрэнка Уоррена, если Джошуа успешно проведёт следующий бой в июле, а Ярд не осрамится 23 июня в своём бою против опасного неизвестного соперника.

По словам Херна, Буатси сам попросил его о таком поединке. Также промоутер предложил на бой с 26-летним Ярдом другого своего боксёра — обязательного претендента по IBF Каллума Джонсона (17-0, 12 КО), однако, заверяет он, у Энтони таким вариантом не заинтересовались, несмотря на шестизначный гонорар для бойца Уоррена.

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В любом случае, считает Херн, бронзовый медалист Рио-2016 Буатси ещё до конца года будет драться за евротитулы.

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