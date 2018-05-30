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Мазур победил Панаева на Кубке Губернатора в Санкт-Петербурге
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Мазур победил Панаева на Кубке Губернатора в Санкт-Петербурге 

Р-Спорт 57 минут назад
Российский боксер Алексей Мазур победил представителя Узбекистана Руслана Панаева на Кубка Губернатора в Санкт-Петербурге.
Мазур одержал победу нокаутом в бою весовой категории до 63,5 кг.
"Было тяжело, потому что ответственность была большая, — сказал Мазур корреспонденту РИА Новости. — Столько болельщиков пришли поддержать: и друзья, и родные, и близкие, так что было тяжело — давление было в два или три раза выше. А так, конечно, родные стены всегда помогают. Рад, что боксировал первый бой по профессионалам именно в Питере. За несколько часов до боя я абстрагировался от всего и выключил телефон".
"Не ожидал увидеть такого большого количества узбекских болельщиков. С каждым днем их все больше и больше. Я знал, что и питерских болельщиков будет не меньше. Так и получилось. А когда в ринг выходишь, вообще всего этого не слышишь. Я не знал соперника, в первом раунде тренер сказал прочувствовать соперника, а во втором уже боксировать. Так и получилось. Хотелось завершить бой нокаутом, очень приятно, что получилось это сделать", — добавил он.
Также россиянин Шигабудин Алиев победил Олега Заблоцкого из Белоруссии в категории свыше 90,7 кг. Россиянин Владимир Саруханян победил представителя Узбекистана Зиёиддина Тохирова в категории до 63,5 кг.
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