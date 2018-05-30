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Американский нокаутёр Риджис Прогрейс хочет бой с противником Постола Тейлором
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Американский нокаутёр Риджис Прогрейс хочет бой с противником Постола Тейлором 

Vringe.com 1 час назад
«Временный» чемпион WBC в суперлёгком весе (до 63,5 кг) Риджис Прогрейс (21-0, 18 КО) надеется, что однажды ему повезёт помериться силами с бойцом из-за океана — шотландским проспектом Джошем Тейлором (12-0, 11 КО). Чтобы не вылететь из предварительной обоймы следующей Суперсерии, американец вскоре должен победить в бою  Хуана Хосе Веласко (20-0, 12 КО), а Тейлор, которого также могут заявить в турнир, — украинского экс-чемпиона WBС Виктора Постола (29-1, 12 КО).
«Думаю, в будущем это будет реально крутейший бой — я против Джоша. А если он войдёт в Суперсерию, то такая встреча получится раньше, а не позже», — рассказал Прогрейс BoxingScene.
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Риджис считает, что шотландец выиграет у бровачанина.
«Постол не очень-то активный в последнее время. Хотя у него всего одно поражение, так что я без понятия, какой он сейчас. Может получиться хороший бой. Но, считаю, Тейлор должен его побеждать. Он реально хорош: высокий, молодой и быстрый левша, который умеет драться издали и вблизи», — отметил американец.
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Бой 27-летнего Тейлора с 34-летним Виктором состоится 23 июня в Глазго (Шотландия), а 29-летний Прогрейс подерётся с Веласко 14 июля.
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