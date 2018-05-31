Детский турнир по боксу в Тайшете поддержит Николай Валуев 

На детский турнир по боксу, приуроченный ко Дню России, в Тайшет приедет прославленный боксер и депутат Государственной Думы России Николай Валуев. Об этом сообщает портал Тайшет 24.
Такой сюрприз для юных спортсменов приготовили организаторы соревнований — Федерация бокса Тайшетского района и боксёрский клуб «Боец».
Сообщается, что четвертьфинальные бои пройдут 13 июня в 15:00, полуфинальные — 14 июня в 14:00, финальные — 15 июня в 12:00.
Состязания пройдут в поселке Юрты Тайшетского района на открытом воздухе.
Напомним, Николай Валуев поддерживает разные спортивные детские мероприятия. Например, в 2011 году он лично приехал на открытый региональный турнир по боксу, который проходил в городе Слюдянка Иркутской области. А в 2012 году здесь же лично присутствовал на открытии школы бокса, названной его именем.