Ещё
Детский турнир по боксу в Тайшете поддержит Николай Валуев
Далее:
Читайте также:
Ещё

Детский турнир по боксу в Тайшете поддержит Николай Валуев 

АиФ Иркутск 3 часа назад
Фото: АиФ Иркутск
На детский турнир по боксу, приуроченный ко Дню России, в Тайшет приедет прославленный боксер и депутат Государственной Думы России Николай Валуев. Об этом сообщает портал Тайшет 24.
Такой сюрприз для юных спортсменов приготовили организаторы соревнований — Федерация бокса Тайшетского района и боксёрский клуб «Боец».
Сообщается, что четвертьфинальные бои пройдут 13 июня в 15:00, полуфинальные — 14 июня в 14:00, финальные — 15 июня в 12:00.
Состязания пройдут в поселке Юрты Тайшетского района на открытом воздухе.
Напомним, Николай Валуев поддерживает разные спортивные детские мероприятия. Например, в 2011 году он лично приехал на открытый региональный турнир по боксу, который проходил в городе Слюдянка Иркутской области. А в 2012 году здесь же лично присутствовал на открытии школы бокса, названной его именем.
АиФ Иркутск: последние новости
Олимпийские матчи сборной России по хоккею покажут иркутские кинотеатры С 1 июля бюджетники Приангарья полностью перейдут на карты «Мир» В Иркутске начинают работу лагеря дневного пребывания
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черчесов объяснил стыдное поражение России214
Что это было, Россия? Ужас какой-то16
Дзюба довел болельщика до слез7
Россия призналась в допинге147
Горячая бразильянка надела форму сборной России63
Видео
00:31
Дзюба довел болельщика до слез
Футбол
00:48
Роналду сбежит из «Реала»
Футбол Статьи
00:38
«Трогал за грудь»
Автоспорт Статьи
00:57
Москва и Минск договорились о визах
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:17
Фигуристка Радионова показала откровенный купальник
Фигурное катание
00:30
Роналду могут посадить на 8 лет
Футбол
04:49
Касаткина открестилась от жизни с «унылым куском говна»
Теннис
00:44
Загитова извинилась перед фанатами
Фигурное катание
04:51
Секретное оружие: кто спасет Россию на ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:09
Лондон, гудбай
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение