Детский турнир по боксу в Тайшете поддержит Николай Валуев

Такой сюрприз для юных спортсменов приготовили организаторы соревнований — Федерация бокса Тайшетского района и боксёрский клуб «Боец».

Сообщается, что четвертьфинальные бои пройдут 13 июня в 15:00, полуфинальные — 14 июня в 14:00, финальные — 15 июня в 12:00.

Состязания пройдут в поселке Юрты Тайшетского района на открытом воздухе.

Напомним, Николай Валуев поддерживает разные спортивные детские мероприятия. Например, в 2011 году он лично приехал на открытый региональный турнир по боксу, который проходил в городе Слюдянка Иркутской области. А в 2012 году здесь же лично присутствовал на открытии школы бокса, названной его именем.