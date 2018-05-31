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Кевин Лерена: Надеюсь нокаутировать Головащенко
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Кевин Лерена: Надеюсь нокаутировать Головащенко 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Уже 2 июня в Баку (Азербайджан) состоится поединок между обладателем малопрестижного титула IBO в тяжёлом весе (до 90,7 кг) Кевином Лереной (20-1, 9 КО) из ЮАР и украинским нокаутёром Романом Головащенко (19-1, 17 КО).
Украинец, с лёгкой руки телеканала Интер представленный зрителям не иначе, как «восходящая звезда украинского бокса», попытается нокаутировать чемпиона, о чём ранее сообщил на пресс-конференции.
Но, как удалось узнать BoxingTalk, и сам Лерена не против досрочно победить украинского здоровяка: «Надеюсь победить досрочно. Но это будет не так то просто сделать. Головащенко — непростой малый. Впрочем, я никогда не выбираю простые варианты. Моя задача состоит в том, чтобы сперва надломить его, заставить потерять уверенность в свою ударную мощь. Нужно быть быстрым, умным. Его рекорд говорит сам за себя. Но я не парюсь по этому поводу. Знаю, что мой боксёрский IQ выше. Знаю, что мне необходимо сделать в ринге, чтобы одержать победу».
Смотрите также: Кадр дня: украинский проспект помогает Лерене в подготовке к Головащенко
Напомним, предыдущая защита титула Лереной также была против боксёра из Украины — в марте в ЮАР местный чемпион с комфортным перевесом перебоксировал Дмитрия Кучера (24-3-1, 18 КО).
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