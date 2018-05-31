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Монгольский «Король» бросил вызов всем чемпионам полулёгкого веса
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Монгольский «Король» бросил вызов всем чемпионам полулёгкого веса 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
26 мая в Билокси (штат Миссисипи, США) топ-проспект наилегчайшего веса (до 57,2 кг) Тугстсогт «Король Туг» Ньямбаяр (10-0, 9 КО) из Монголии за три раунда уничтожил крепкого экс-«временного» чемпиона мира из Колумбии Оскара Эскандона (25-4, 17 КО).
Ньямбаяр, являющийся серебряным призёром ОИ-2012 (Лондон, Великобритания), отметил, что созрел для титульной схватки. Проспект бросил вызов всем чемпионам дивизиона: «Прежде всего хочу сразиться с победителем схватки между (»суперчемпионом" WBA) Лео Санта Крусом и ("обычным" чемпионом WBA) Абнером Маресом».
«Но я также не прочь оспорить титулы других чемпионов: титул IBF Джоша Уоррингтона, титул WBC Гэри Расселла-младшего, титул WBO Оскара Вальдеса или «временный» титул WBO Карла Фрэмптона. Я считаю, что созрел к бою с каждым из этих чемпионов. Мне не важно, с кем именно из них драться», — заявил Ньямбаяр.
«Я пересматривал бой Эскандона с Расселлом. Эскандон — отличный боец, очень жёсткий. Но в бою с ним я хотел не просто победить, а заявить о себе во всеуслышание. Я готов уже до конца года сразиться за титул. В дивизионах до 55,3 кг или до 57,2 кг. Хочу творить историю. Счастлив представлять миру свою страну», — цитирует проспекта BoxingTalk.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Ньямбаяр-Эскандон
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