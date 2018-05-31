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Мотивационный список Тони Беллью: Уорд, Фьюри, Усик или Гассиев
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Мотивационный список Тони Беллью: Уорд, Фьюри, Усик или Гассиев 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Британский супертяжеловес Тони Беллью (30-2-1, 20 КО) очертил круг боксёров, поединком против одного из которых он хотел бы завершить текущий календарный год. Исходя из названных персоналий, Тони готов как вновь выступить в супертяжах, так и вернуться в крузервейт, где прежде владел титулом чемпиона мира по версии WBC.
«Мне нужно, чтобы меня списывали (со счетов) и не давали шансов. Мне нужно быть сверхмотивированным, и для этого моим соперником должен быть кто-то из трёх: Андре Уорд, Тайсон Фьюри или победитель Суперсерии (в финале которой встретятся Александр Усик и Мурат Гассиев — прим. vRINGe)», — заявил Беллью в интервью Sky Sports.
В этом году Беллью пока успел провести один поединок, остановив в 5-м раунде реванша Дэвида Хэя.
Ранее Тони отметил, что в принципе не прочь провести реванш и с последним своим обидчиком, обладателем титула WBC в полутяжёлом весе Адонисом Стивенсоном.
Читайте также: Тони Беллью: Я отправлю Фьюри спать — никаких сомнений
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