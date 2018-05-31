10-летний боксер из Сызрани взял золото на открытом турнире в Самарской области

Юный спортсмен одержал победу в финальном поединке, несмотря на травму руки. В конце мая прошел XIV Открытый традиционный Кубок Безенчукского района школы бокса олимпийского резерва «Ринг» в честь 73-й годовщины Великой Победы. Более 200 спортсменов разных возрастов съехались на соревнования со всей Самарской области. В их числе и боксеры из сызранского клуба «Медведь». Воспитанник младшей возрастной группы, 10-летний Ярослав Архипов, дошел до финала и в решающем поединке одолел своего соперника. Эта победа дорогого стоила: дело в том, что перед финалом юный боксер получил травму левой кисти. И хотя она не стала противопоказанием для боя, боксировать спортсмену было тяжелее обычного. «Мы достаточно плотно готовились на протяжении двух месяцев, отрабатывали именно технику, чтобы Ярослав мог грамотно боксировать, а не просто драться, — рассказал ТРК „ГУБЕРНИЯ“ тренер победителя из бойцовского клуба „Медведь“ Александр Алешков, — В планах — дальнейшая подготовка и новые победы».

Фото: бойцовский клуб «Медведь» (г. Сызрань)

Фото: бойцовский клуб «Медведь» (г. Сызрань)