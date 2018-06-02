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Канело, хватит объедаться неправильным мясом, айда ко мне в дивизион — е-Чарло
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Канело, хватит объедаться неправильным мясом, айда ко мне в дивизион — е-Чарло 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
Если лидер среднего веса (до 72,6 кг) Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) и Сауль «Canelo» Альварес (49-1-2, 34 КО) в ближайшее время не склеят побитые горшки, то 15 сентября состоится не их реванш, а бой GGG с кем-то ещё — к примеру, с американским «временным» чемпионом WBC Жермаллом Чарло (27-0, 21 КО). Между тем, его брат-близнец Жермелл Чарло (30-0, 15 КО) зазывает Канело в свой дивизион — младшего среднего веса (до 69,9 кг).
Напомним, дисквалификация 27-летнего Сауля за провальную на кленбутерол (частенько используется как гейнер для скота в Мексике — отсюда и оправдания команды Канело о «грязном» мясе) пробу заканчивается 17 августа.
«Скажите Канело, чтобы перестал уже точить неправильное мясо и вернулся в 69,9 кг, — хихикнул е-Чарло. — Мы тут заждались».
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Кроме того, Жермелл упомянул в интервью BoxingScene, что у британского промоутера Эдди Херна, который задумал подписать близнецов, появился конкурент — контора Golden Boy Promotions. Эти ребята предложили (по словам Чарло) ему контракт, что в перспективе позволит без лишних проблем организовать прибыльный бой с Альваресом.
Но перед тем, как смотреть в завтрашний день (что, как известно, не каждый может), чемпиону WBC Жермеллу следует 9 июня пройти в рамках очередной защиты претендента — опытного соотечественника Остина Траута (31-4, 17 КО).
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