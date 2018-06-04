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Остин Траут сравнил близнецов Чарло — Жермелла и Жермалла
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Остин Траут сравнил близнецов Чарло — Жермелла и Жермалла 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
Чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе Жермелл Чарло (30-0, 15 КО) более разнообразен и быстр, чем его брат-близнец Жермалл Чарло (27-0, 21 КО), выступающий ныне в среднем дивизионе. Такую мысль озвучил противник е-Чарло по бою в следующую субботу Остин Траут (31-4, 17 КО).
Напомним, два года назад Остин по очкам проиграл а-Чарло.
«Ну да, есть одинаковые моменты, но всё же они совершенно разные. У обоих классный джеб и удар справа. Жермалл — средневес, а у Жермелла больший инструментарий, и он чуть быстрее. Жермалл более-менее одинаково подходит к боям, тогда как Жермелл в этом плане умеет корректировать стиль», — считает претендент.
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Выбрать, кто из близнецов опаснее и сильнее, Траут не в состоянии.
«Не могу сказать, — цитирует его BoxingScene. — Оба они небитые. Давайте я вам после 9 июня отвечу? Пока что я сосредоточен на том, чтобы быть самым опасным и сильным Траутом, который когда-либо выходил на ринг. Чтобы победить е-Чарло. Против а-Чарло я сейчас не дерусь».
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