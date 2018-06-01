Теренс Кроуфорд: Хорн наполучает столько, сколько захочет

После продолжительного обмена нелюбезностями в СМИ между чемпионом мира WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг) австралийцем Джеффом Хорном (18-0-1, 12 КО) и экс-абсолютным чемпионом на категорию ниже американцем Теренсом Кроуфордом (32-0, 23 КО), последний неожиданно заговорил о положительных чертах будущего соперника. Но в итоге всё равно предрёк ему незавидную участь.

«Хорн будет пытаться давить на меня и драться агрессивно, потому что он чувствует, что больше, чем я. Он приличный боец, не могу не признать этого. Небитый чемпион мира, который побил Мэнни Пакьяо и всего добился сам, — отвешивает реверансы оппоненту Теренс. — Их тактика, все эти словесные выпады не собьют меня с моего геймплана и не отвлекут от сути. Я хорошо, даже замечательно себя чувствую, и я дам Хорну всё, что он хочет. Если он хочет получить избиение, то так тому и быть».

Поединок Хорн-Кроуфорд запланирован на 9 июня в Лас-Вегасе (США).

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