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Теренс Кроуфорд: Хорн наполучает столько, сколько захочет
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Теренс Кроуфорд: Хорн наполучает столько, сколько захочет 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
После продолжительного обмена нелюбезностями в СМИ между чемпионом мира WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг) австралийцем Джеффом Хорном (18-0-1, 12 КО) и экс-абсолютным чемпионом на категорию ниже американцем Теренсом Кроуфордом (32-0, 23 КО), последний неожиданно заговорил о положительных чертах будущего соперника. Но в итоге всё равно предрёк ему незавидную участь.
«Хорн будет пытаться давить на меня и драться агрессивно, потому что он чувствует, что больше, чем я. Он приличный боец, не могу не признать этого. Небитый чемпион мира, который побил Мэнни Пакьяо и всего добился сам, — отвешивает реверансы оппоненту Теренс. — Их тактика, все эти словесные выпады не собьют меня с моего геймплана и не отвлекут от сути. Я хорошо, даже замечательно себя чувствую, и я дам Хорну всё, что он хочет. Если он хочет получить избиение, то так тому и быть».
Поединок Хорн-Кроуфорд запланирован на 9 июня в Лас-Вегасе (США).
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