Теренс Кроуфорд vs Джефф Хорн — промо-видео от vRINGe.com

vRINGe.com предлагает вашему вниманию авторское промо-видео к предстоящему поединку за титул чемпиона мира по версии WBО в полусреднем весе (до 66,7 кг) между его нынешним обладателем австралийцем Джеффом Хорном (18-0-1, 12 КО) и экс-абсолютным чемпионом в суперлёгком весе Теренсом Кроуфордом (32-0, 23 КО) из США. Бой состоится 9 июня в Лас-Вегасе (США).

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