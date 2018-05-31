Дагестанские боксеры — лучшие на международном турнире в ГерманииКоманда дагестанских боксеров, представлявших Россию, стала лучшей на международном турнире, состоявшемся в немецком Филлингене-Швеннингене.
Воспитанники спортивных школ республики стали обладателями 3 золотых и 4 бронзовых медалей по итогам соревнований. Награды высшей пробы взяли Арсен Шамшидов (38,5 кг), Сияд Гашимов (48 кг) и Магомед Нуров (91 кг).
Бронзовые медали в активе Арсена Курбанова (52 кг), Абдулы Шуайпова (46 кг), Ахмеда Абдулкадырова (69 кг), Рашида Исмаилова (+91 кг).