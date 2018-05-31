Ещё
Уайлдер не исключил перехода в первый тяжёлый вес
Далее:
Читайте также:
Ещё
Абрамович начал наказывать Британию
Абрамович начал наказывать Британию

Уайлдер не исключил перехода в первый тяжёлый вес 

Чемпионат.com 2 часа назад
Чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе Деонтей Уайлдер не исключил возможности своего перехода в первый тяжёлый вес, о чём боксёр заявил в видео в своём «инстаграме».
"Я просто сидел в своей машине и размышлял о том, что есть мир бокса. Мне пришла в голову мысль, что никогда ещё ни один чемпион в тяжёлом весе не принимал решения опуститься в более лёгкий вес и попытаться завоевать титулы там, сохранив имеющиеся пояса", — сказал Уайлдер.
Боксёр попросил своих фанатов поделиться мнением о такой идее, но не стал сообщать, намерен ли он воплощать свою задумку в жизнь.
Посмотреть видео можно на странице спортсмена в «Инстаграме».
Чемпионат.com: последние новости
Ломаченко предстоит операция на правом плече Санчес: сказали, что бой Гассиева и Усика должен состояться 21 июля Тим Цзю нокаутировал Сиву и защитил титул WBC Asian Boxing Council
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зидана может сменить россиянин17
Самая сексуальная керлингистка расстроила россиян36
Абрамович наказал Британию8
Лондон озвучил требования Абрамовичу100
Четыре тренера «Спартака» покинули клуб
Видео
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
05:13
РФС показал, что осталось за кадром матча с Австрией
Футбол
00:31
Дзюба довел болельщика до слез
Футбол
00:48
Роналду сбежит из «Реала»
Футбол Статьи
00:38
«Трогал за грудь»
Автоспорт Статьи
00:50
Самая сексуальная керлингистка расстроила россиян
Зимние виды спорта Прочее
00:57
Москва и Минск договорились о визах
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:17
Фигуристка Радионова показала откровенный купальник
Фигурное катание
06:01
Василий Уткин похоронил надежды на сборную РФ
Футбол
00:30
Роналду могут посадить на 8 лет
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение