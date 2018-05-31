Уайлдер не исключил перехода в первый тяжёлый вес

Чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе Деонтей Уайлдер не исключил возможности своего перехода в первый тяжёлый вес, о чём боксёр заявил в видео в своём «инстаграме».

"Я просто сидел в своей машине и размышлял о том, что есть мир бокса. Мне пришла в голову мысль, что никогда ещё ни один чемпион в тяжёлом весе не принимал решения опуститься в более лёгкий вес и попытаться завоевать титулы там, сохранив имеющиеся пояса", — сказал Уайлдер.

Боксёр попросил своих фанатов поделиться мнением о такой идее, но не стал сообщать, намерен ли он воплощать свою задумку в жизнь.

Посмотреть видео можно на странице спортсмена в «Инстаграме».