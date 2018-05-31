Александр Поветкин принял участие в открытии клуба единоборств в Люберцах

Сегодня в Люберцах состоялось открытие клуба единоборств «Р. О. Д. Ъ.». В торжественной церемонии принял участие олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России, чемпион мира по версии WBA в тяжелом весе Александр Поветкин

Источник фото: телеканал «360»

На церемонии открытия клуба единоборств Поветкин был немногословен. «Будьте сильными» — вот его главное напутствие тем, кто только начинает свой спортивный путь. Как рассказали в администрации клуба, без Поветкина вообще ничего бы не было. Он помогал договариваться с администрацией, он лично приходил проводить мастер-классы, общался с тренерским составом, всегда был на связи.

Заслуженный мастер спорта России считает, что бокс помогает ребенку вырасти настоящим человеком.

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Александр Поветкин

«Не нужно свою силу где-то там доказывать. Ты должен доказать все на ринге. Наша сборная — у нас ребята все были дружные, скромные, а самое главное — добрые. Вот и отсюда должны ребята такие выходить», — поделился чемпион.

На церемонии открытия Поветкин успел пообщаться с юными спортсменами, полчаса раздавал автографы и подписывал перчатки.

Источник фото: телеканал «360»