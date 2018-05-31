Александр Поветкин принял участие в открытии клуба единоборств в Люберцах 

Сегодня в Люберцах состоялось открытие клуба единоборств «Р. О. Д. Ъ.». В торжественной церемонии принял участие олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России, чемпион мира по версии WBA в тяжелом весе Александр Поветкин.
Источник фото: телеканал «360»
На церемонии открытия клуба единоборств Поветкин был немногословен. «Будьте сильными» — вот его главное напутствие тем, кто только начинает свой спортивный путь. Как рассказали в администрации клуба, без Поветкина вообще ничего бы не было. Он помогал договариваться с администрацией, он лично приходил проводить мастер-классы, общался с тренерским составом, всегда был на связи.
Заслуженный мастер спорта России считает, что бокс помогает ребенку вырасти настоящим человеком.
Терпение и труд — вот что нужно молодым боксерам
Александр Поветкин
«Не нужно свою силу где-то там доказывать. Ты должен доказать все на ринге. Наша сборная — у нас ребята все были дружные, скромные, а самое главное — добрые. Вот и отсюда должны ребята такие выходить», — поделился чемпион.
На церемонии открытия Поветкин успел пообщаться с юными спортсменами, полчаса раздавал автографы и подписывал перчатки.
Источник фото: телеканал «360»
Набор в клуб начали еще в марте. Без всякой рекламы уже набралось почти сто человек. Бокс, джиу джитсу, кроссфит — и это далеко не весь список направлений, которые здесь можно выбрать. В спортивном зале есть все необходимое для тренировок — ринг, борцовский ковер, но это не главное — утверждает президент клуба Иван Иванов. Главное — это тренерский состав, в котором только профессионалы. Они знают, как использовать все привезенное оборудование. Про победы воспитанников президент клуба пока не говорит. Отвечает, что они никуда не торопятся. По словам Иванова, его подопечные не собираются размениваться по мелочам, зато когда придет время, они возьмут все награды.