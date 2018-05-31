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е-Чарло — о Хайме Мунгуйе: Парниша на хайпе с детскими ошибками
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е-Чарло — о Хайме Мунгуйе: Парниша на хайпе с детскими ошибками 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Односторонне-досрочная победа мексиканца Хайме Мунгуйи (29-0, 25 КО) над американцем Садамом Али, которая 12 мая принесла Хайме широкую известность и титул чемпиона мира WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг), может выглядеть сколь-угодно впечатляющей, но выводы о нём делать пока рано. Во всяком случае, на этом настаивает Жермелл Чарло (30-0, 15 КО), которому в этой категории принадлежит титул WBC.
«Да этот чувак на хайпе, — делится наблюдениями Жермелл. — Этот парниша совершает детские ошибки. Стоило начаться бою (с Садамом Али), как я сразу всё увидел. У Али не было габаритного превосходства, чтобы удерживать его на джебе. То ли дело я».
«Скажите этому мальчику, чтобы пришёл к нам, — не унимается Чарло. — Они только-только завоевали титул, но уже рассказывают всем, что хотят заполучить все пояса. Пусть сначала подерётся с кем-нибудь другим, и я вам гарантирую, что вы увидите, что он из себя представляет».
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