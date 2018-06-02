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Кроуфорд: Хорн по ТВ — так себе, но в ринге он реально мастеровитый и необычный боец
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Кроуфорд: Хорн по ТВ — так себе, но в ринге он реально мастеровитый и необычный боец 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
Почти лучший боксёр планеты Теренс Кроуфорд (32-0, 23 КО) не собирается прислушиваться к букмекерам, фанатам и аналитикам, которые прочат ему относительно лёгкую победу 9 июня в бою против чемпиона WBO в полусреднем весе Джеффа Хорна (18-0-1, 12 KO). Для американца это будет дебют в категории до 66,7 кг.
«Всем говорю, что Хорн — реально мастеровитый чувак. Когда смотришь его бои, то не особо высокого о нём мнения. Но, уверен, когда ты против него в ринге, он натурально силён, вынослив, дерётся без ритма и вообще обладает особым стилем, благодаря которому может победить кого угодно и когда угодно. В таком бою нужно быть готовым ко всему», — рассказал Теренс BoxingScene.
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По мнению 30-летнего фаворита, большинство зрителей, которые смотрят поединки, не замечают многих деталей в стиле Хорна — финты, углы атаки и защиты, выбор ударов.
«Я же всё это вижу и понимаю, что у него довольно необычный стиль. Не ортодоксальный, скажем так. Такой может нарушить картину боя любому», — предостерегает сам себя Кроуфорд, добавляя, что ждёт от Джеффа на ринге MGM Grand в Лас-Вегасе (США) попыток «быковать» за счёт массы и габаритов.
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