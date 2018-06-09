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Кроуфорд и Хорн прошли взвешивание: результаты, фото и видео
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Кроуфорд и Хорн прошли взвешивание: результаты, фото и видео 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Состоялась процедура официального предматчевого взвешивания главных участников предстоящего вечера бокса на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (США). Боксёры показали следующий вес: Джефф Хорн (18-0-1, 12 КО) — 66,7 кг (со второй попытки, в первой зафиксирован вес 66,9 кг) Теренс Кроуфорд (32-0, 23 КО) — 66,5 кг Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг) Превью этого поединка от vRINGe
Антонио Моран (23-2, 16 КО)
61 кг  (со второй попытки, в первой зафиксирован вес 61,5 кг)
Хосе Педраса (23-1, 12 КО) — 61,2 кг Бой за титул WBO Latino в лёгком весе (до 61,2 кг) Хосе Бенавидес (26-0, 17 КО) — 66,5 кг Франк Рохас (22-0, 21 КО) — 66,7 кг 10-раундовый бой в полусреднем весе (до 66,7 кг)
Максим Дадашев (10-0, 9 КО) — 64,2 кг (перевес, результат второй попытки неизвестен) Дарлей Перес (33-3-2, 21 КО) — 63,3 кг  Бой за титулы NABF и USBA в первом полусреднем весе (до 63,5 кг)
Шакур Стивенсон (6-0, 3 КО) — 57,4 кг Аэлио Мэскита (16-1, 14 КО) — 57,6 кг  8-раундовый бой в полулёгком весе (до 57,2 кг)
ВНИМАНИЕ! Первые ссылки на интернет-трансляцию этого шоу появятся на нашем сайте сегодня к вечеру по центральноевропейскому времени. Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
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