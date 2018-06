Самые ожидаемые боксёрские бои лета-осени 2018 года

Поветкин — Джошуа , Усик — Гассиев , Ковалёв — Альварес и другие бои, которые мы радостно предвкушаем этим летом.

Энтони Джошуа (21-0-0, 20 КО) — Александр Поветкин (34-1-0, 24 КО)

Вес: супертяжёлый На кону: пояс WBA Дата: неизвестно Место проведения: неизвестно С тех пор, как Александр Поветкин нокаутировал Дэвида Прайса и стал обязательным претендентом на титул WBA, его бой с Энтони Джошуа обрёл реальные очертания. Его место и время должны будут определиться в ходе торгов, но команда Александра однозначно заинтересована в его проведении на любой территории. Поветкин приближается к критическому возрасту и главные бои в своей жизни хотел бы провести в ближайшее время. Джошуа никто не торопит, а потому он может выбирать то, что ему выгоднее. В любом случае в бою с высоким и мощным соперником в расцвете сил Александру будет не легче, чем в своё время с Кличко . У Александра и его команды есть отличный шанс закрепить пройденный материал, и заполучить в свои владения полновесный чемпионский ремень.

Вес: первый тяжёлый На кону: звание абсолютного чемпиона мира, победа во Всемирной боксёрской суперсерии Дата: предположительно 21 июля Место проведения: неизвестно Горячее российско-украинское противостояние, да ещё в финале Мировой серии одно, — из самых ожидаемых событий года. Однако поединок двух непобеждённых и однозначно сильнейших бойцов этого веса пока всё откладывается и откладывается. Команда Усика по понятным причинам не хочет проводить этот бой на территории соперника (вероятно, именно там он был бы наиболее экономически выгодным), не сложно догадаться почему (профессиональный бокс прежде всего бизнес, а уже потом спорт,). Поэтому, дабы нивелировать политический оттенок, украинец и его команда, в которую входит в т.ч. известный в прошлом тяжеловес Виталий Кличко, продолжают вести диалог с российской стороной. По последним данным из лагеря украинца он оправился от травмы и начал подготовку к финалу, который ориентировочно состоится 21 июля в Саудовской Аравии.

Вес: второй средний вес На кону: победа во Всемирной боксёрской суперсерии Дата: предположительно в сентябре Место проведения: неизвестно В другом финале Мировой серии, которая привлекла к себе чуть меньше внимания, встретятся два британца. Джордж Гроувз, который после победы над Фёдором Чудиновым уже в рамках Мировой серии смёл с пути непобеждённого Джейми Кокса и победил по очкам соотечественника Криса Юбэнка, считается небольшим фаворитом. Однако его очередной непобеждённый визави Каллум Смит имеет внушительное превосходство в росте, которое он успешно использовал на пути к финалу. К тому же из-за травмы и последующей операции Гроувзу потребуется восстановление, а потому бой, скорее всего, пройдёт только в сентябре.

Вес: полусредний На кону: пояс WBO Дата: 9 июня Место проведения: Арена MGM GRAND, Лас-Вегас, Невада, США. Чемпион мира по трём версиям в первом полусреднем весе, феноменальный нокаутёр Теренс Кроуфорд, решил подняться на категорию выше, чтобы оспорить принадлежащий также небитому австралийцу Джеффу Хорну пояс WBO. Этот трофей австралийский боксёр завоевал в поединке не с кем-нибудь, а с бывшим королём p4p звёздным филиппинцем Мэнни Пакьяо, которого год назад победил по очкам. С Кроуфордом ему будет в разы тяжелее, чем с филиппинским ветераном, а букмекеры оценивают шансы как 1 к 7. Кроуфорд отдал должное своему сопернику и подчеркнул, что речи о его недооценке быть не может. Так ли это, мы узнаем уже в ближайший уик-энд.

Вес: полутяжёлый На кону: пояс WBO Дата: 4 августа Место проведения: Hard Rock Hotel & Casino, Атлантик-Сити, Нью-Джерси, США. 4 августа в Нью-Джерси Сергей Ковалёв проведёт первый серьёзный поединок после болезненного во всех смыслах этого слова второго поражения от Андре Уорда . Всё-таки Игоря Михалкина Вячеслава Шабранского при всём уважении к ним не назовёшь топовыми полутяжами. Бои с ними носили для Крашера больше разминочный характер. На кону предстоящего боя будет стоять принадлежащий Ковалёву чемпионский пояс WBO. Темнокожий колумбиец Элейдер Альварес почему-то получил прозвище Шторм, хотя ярко выраженным нокаутёром его не назовёшь: меньше половины своих боёв, львиная доля которых состояла из «мешочной диеты», он выиграл досрочно. В последние годы Элейдер дрался в основном в Канаде и с трудом побеждал уже знакомых Ковалёву Жана Паскаля Айзека Чилембу . Вряд ли он что-то противопоставит и русскому Крашеру, который в настоящее время вышел на пик своей формы.

Лукас Мартин Матиссе (39-4-0, 36 КО) — Мэнни Пакьяо (59-7, 38 КО)

Вес: полусредний На кону: пояс WBA Regular Дата: 15 июля Место проведения: Axiata Arena, Куала-Лумпур, Малайзия. Хотя лучшие годы этих боксёров, судя по всему, позади, их противостояние 15 июля в Малайзии вызывает огромный интерес. Во-первых, оба заслужили право считаться легендарными чемпионами. Во-вторых, в последних боях они показывали вполне конкурентный бокс вне зависимости от результата. На кону будет стоять принадлежащий Матиссе пояс WBA. Пакьяо, выступающий почти в родных стенах, считается небольшим фаворитом. Но Матиссе, который на четыре года моложе своего соперника, сказал, что готов умереть за пояс, и ему хочется верить.

Эррол Спенс (23-0-0, 20 КО) — Карлом Окампо (22-0-0, 13 КО)

Вес: полусредний На кону: пояс IBF Дата: 16 июня Место проведения: The Ford Center at The Star, Фриско, Техас, США. Поединок за чемпионский титул IBF, принадлежащий Спенсу пройдёт на следующей неделе. Для подготовки к бою с мексиканцем левша Спенс пригласил в свой лагерь крепкого Джермелла Чарло, который не скупился на похвалу чемпиону. Тот действительно выглядит фаворитом. Во-первых, Окампо предыдущие бои проводил на родине против не самой сильной оппозиции, но и там редко завершил бои досрочно, если не брать откровенных мешков. Во-вторых, Спенс очень неудобный левша, способный сам отправить на настил кого угодно.

Вес: полусредний На кону: пояс IBF Дата: 25 августа Место проведения: Barclays Center, Бруклин, Нью-Йорк, США. 25 августа в Бруклине ещё один вакантный пояс в этом богатом на таланты дивизионе будет разыгран между его бывшим обладателем Дэнни Гарсией, который год назад потерял его вместе с нулём в графе «поражения», проиграв в упорном поединке Киту Турману. Портер также уступал Турману, но двумя годами ранее, а ещё в своё время владел поясом IBF. Кстати, победитель боя Гарсия — Портер вполне может сразиться в объединительном поединке со Спенсом, если тот благополучно справится с Окампо.

Вес: супертяжёлый На кону: рейтинговый бой Дата: 9 июня Место проведения: Manchester Arena, Манчестер, Англия. Великий и ужасный Тайсон Фьюри возвращается на ринг спустя почти три года после того, как он развенчал многолетнего гегемона тяжёлого веса Владимира Кличко . Этот перерыв вместил в себя лишение поясов за отказ их защищать, дисквалификацию за допинг и депрессию, приведшую к злоупотреблению наркотиками. Иными словами пил, курил, болел.