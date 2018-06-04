Тренер Паркера знает, что необходимо делать Хорну в бою с Кроуфордом

Как мы сообщали ранее, чемпион WBO в весе до 66,7 кг австралиец Джефф Хорн (18-0-1, 12 КО) прибыл в Лас-Вегас (штат Невада, США), где 9 июня ему предстоит бой с местным фаворитом Теренсом Кроуфордом (32-0, 23 КО), и был просто шокирован неподобающими условиями для подготовки к бою.

Местный зал Top Rank Gym оказался без системы кондиционирования, и команда Хорна приняла решение подыскать замену. Как сообщает FightNews, приютил чемпиона новозеландец Кевин Бэрри, тренер экс-чемпиона мира в хэвивейте Джозефа Паркера (24-1, 18 КО).

По мнению Бэрри, у Хорна есть чем удивить американского фаворита: «Кроуфорд действительно является невероятно классным боксёром. Он видел в ринге практически всё, он дрался с разными по стилю соперниками. Джеффу необходимо действовать в ринге нешаблонно, максимально жёстко. Никакого бокса, его задача — превратить поединок в драку».

«Кроуфорд хорош настолько, что Джефф практически вынужден драться грязно, — считает Бэрри. — Толкать его перчатками в лицо в инфайтинге, бить ниже пояса, по бёдрам и даже по заднице. Бить предплечьями и всё такое. Даже сгодятся броски на пол. Главная задача — поломать Кроуфорду план на бой», — категоричен Бэрри.

«Если всего этого не будет, если Кроуфорду будет комфортно работать, тогда у Хорна будут серьёзные проблемы. Мы все знаем, что Джефф очень силён физически. Мы видели, как он навязал Пакьяо жёсткий бой. Посмотрим, как Кроуфорд справится со всем этим», — интригует тренер.

Читайте также: Промоутер Хорна предрекает Кроуфорду сломанную глазницу или челюсть

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.