У Хорна есть шанс побить Кроуфорда — Майки Гарсиа поведал рецепт

Непобеждённый экс-абсолютный чемпион в суперлёгком весе американец Теренс Кроуфорд (32-0, 23 КО) должен побеждать австралийца Джеффа Хорна (18-0-1, 12 КО), который 9 июня выйдет в ринг арены MGM Grand в Лас-Вегасе действующим обладателем титула WBO в полусредней категории (до 66,7 кг). Но ошибаются те, кто не видит у последнего ни единого шанса.

Во всяком случае, такого мнения придерживается чемпион мира в четырёх категориях Мигель Анхель «Майки» Гарсиа.

«Теренс побьёт Хорна, — сразу же переходит к главному Майки, беседуя с ESNews. — Хорн устроит хороший бой, но, думаю, Кроуфорд с ним справится. Всё-таки он талантливее Джеффа. Однако, шанс у Хорна есть, если он сможет постоянно оказывать на Кроуфорда беспощадное давление и не давать ему продыху. Примерно так, как он сделал с Пакьяо. Он должен не оставить Кроуфорду пространства для манёвра, используя превосходство в росте и размахе рук. Он может это сделать. Правда, я не вижу, как. Всё-таки Кроуфорд гораздо мастеровитее и должен побеждать».

Читайте также: Поначалу Кроуфорду будет непросто с Хорном — экс-чемпион и аналитик

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.