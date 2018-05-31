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Быть успешым промоутером сложнее, чем просто боксёром — Мигель Котто
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Быть успешым промоутером сложнее, чем просто боксёром — Мигель Котто 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Популярный в прошлом боец, ныне промоутер Мигель Анхель Котто (41-6, 33 K) доволен, что может продвигать в большой бокс таланты из Пуэрто-Рико, однако отмечает — это непростое занятие, если ты рассчитываешь на успех. Напомним, Котто — единственный пуэрториканец, который за 17 лет карьеры завоевал мировые титулы в четырёх дивизионах.
«Я в промоутерском бизнесе уже 13 лет, большую часть времени совмещал обе роли. Зато сейчас могу уделить всё внимание своим боксёрам», — рассказал Мигель Fightnews.com.
По словам ветерана, промоутерская деятельность более комплексна, чем бойцовская карьера, «потому что вызовы там идут по каждому аспекту шоу».
«Когда ты боксёр, ты просто фокусируешься на поединке, и отсекашь всё остальное, что связано с организацией успешнго ивента», — отметил пуэрториканец.
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Ближайшее PPV-шоу от Promociones Miguel Cotto носит название «La Batalla: Acosta vs. Buitrago» и  состоится 16 июня на ринге Coliseo de Puerto Rico Center в Ато-Рей (Пуэрто-Рико). В главном бою чемпион WBO в первом наилегчайшем весе (до 49 кг) Анхель Акоста (17-1, 17 КО) проведёт первую защиту против опытного Карлоса Буйтрахо (30-3-1, 17 КО).
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