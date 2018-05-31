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Через месяц полутяжеловес Джо Смит повстречается с «Романтичным реднеком»
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Через месяц полутяжеловес Джо Смит повстречается с «Романтичным реднеком» 

Vringe.com 36 минут назад
Фото: Vringe.com
28-летний нью-йоркский полутяжеловес (до 79,4 кг) Джо «Обычный мужик» Смит-младший (23-2, 19 КО), который ярко засветился в 2016-м, но с той поры за полтора года провёл только один бой, вернётся в ринг через месяц. Состоится это 30 июня на арене Mohegan Sun Casino в Анкасвиле, штат Коннектикут, США. Такую весть сообщили в промоутерской компании Star Boxing.
В противниках у него значится джорнимен из Кентукки — Мелвин Расселл (11-4-2, 7 КО). Этому джентльмену впору дать какой-то специальный приз за чудесное прозвище — «Романтичный реднек».
Причина длительного отсутствия Смита после поединка против Салливана Баррары в июле 2017-го (L UD 10) — перелом челюсти, который он получил уже во 2-м раунде, но дал фавориту хороший бой.
Смотрите видеозапись: Салливан Баррера — Джо Смит, HD 720  «Я уверен в своих силам и силён, как никогда ранее, — заявил он. — И готов вернуть себе позицию одного из лучших полутяжей планеты. Собираюсь продемонстрировать боксёрскому миру, почему меня кличут «зверем с востока»».
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