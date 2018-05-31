Эдди Херн и его проект на $1 млрд: подписаны первые боксёры

Могучий бокс-проект Эдди Херна с медиаплатформой DAZN, благодаря которому британский промоутер задумал покорить американский рынок, начинает формировать базу бойцов. По словам функционера, яростный отказ скандалиста Эдриена Броунера получить $6,75 млн за три боя спровоцировал лавину телефонных звонков от менее пафосных боксёров, которые согласны выступать в проекте Херна. Сейчас, утверждает он, шестеро бойцов уже подписались под контрактом, и еще дюжина сделает это до официального объявления о шоу, которое запланировано в июне. «Для старта мы задумали два вечера бокса; один, скорее всего, пройдёт в Нью-Йорке, другой — в Лос-Анджелесе. Оба в сентябре. Там же попробуем провести ещё и в октябре, а затем будет Лас-Вегас в ноябре. Наш контракт включает 12 крупных шоу и 4 реально мощных шоу каждый год. Первое „монстр-шоу“ состоится в ноябрьском Вегасе», — рассказал функционер BoxingScene. По словам Херна, он подпишет «от трёх до пяти» по-настоящему именитых боксёров, а остальные будут «просто» известными бойцами, ветеранами, проспектами и даже любителями. Читайте также: Промоутерская компания Хернов отмечает 30-летие в боксе «Мы предлагаем боксёрам активный график. Три боя каждый год. Если кому-то такое не подходит — не вопрос, никто не заставляет. Хейтеров у нас хватает, есть и множество проблем на пути реализации проекта. Но это даже болезненно клёво, потому что мы любим вызовы себе», — усмехается промоутер. Херн также добавил, что хотел бы заполучить для шоу в качестве комментатора Шугара Рэй Леонарда.

Соглашение охватывает 8 лет. По контракту Matchroom Boxing должны организовывать по 32 вечера бокса ежегодно — их по заказу потребителя будет транслировать стриминг-сервис DAZN. 16 шоу каждый год будет проводить в США, и столько же — в Британии. Бои не будут предлагаться любителям бокса по системе pay-per-view. Вместо этого можно будет оформить месячную подписку. Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.