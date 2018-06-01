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Жермалл Чарло — о шансах Дэвиса побить Ломаченко
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Жермалл Чарло — о шансах Дэвиса побить Ломаченко 

Vringe.com 59 минут назад
Фото: Vringe.com
У «временного» чемпиона WBC в среднем весе (до 72,6 кг) Жермалла Чарло (27-0, 21 КО) из США спросили о шансах соотечественника, «суперчемпиона» WBA во втором полулёгком весе (до 59 кг) Жервонты Дэвиса (20-0, 19 КО) побить украинского чемпиона WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) Василия Ломаченко (11-1, 9 КО).
«Какие у него могут быть шансы? — смеётся а-Чарло. — О чём вы вообще? У «Танка» Дэвиса нет шансов против Ломаченко. Эти бойцы находятся на разных уровнях. В сравнении с Ломаченко Дэвис ещё совсем ребёнок».
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Отметим, что вопрос был задан неспроста: корреспондент, конечно же, помнил о конфликте между братьями Чарло и коалицией Дэвис−Эдриен Броунер (33-3-1, 24 КО).
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