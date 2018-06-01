С миру по нитке: Магдалено и Догбо хотят реванша, возвращение Тёрмана

— Невероятный поединок за звание чемпиона WBO во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) между Айзеком Догбо (19-0, 13 КО) из Ганы и Джесси Магдалено (25-1, 18 КО) из США вполне может получить продолжение — посредством соцсетей бойцы договорились подраться в реванше. В апреле в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) Догбо в 1-м раунде побывал в тяжёлом нокдауне, но сумел переломить ход встречи и отобрал титул у американца, нокаутировав того в 11-м раунде.

— Чемпион WBA Super в весе до 66,7 кг американец Кит Тёрман (28-0, 22 КО) по причине травм не боксировавший с марта 2017-го года и вынужденно отказавшийся от титула WBC, вернётся в ринг 4 августа, сообщает ESPN. Возвращение Тёрмана состоится на арене Barclays Center (Нью-Йорк, США). Соперник «One Time» Тёрмана пока неизвестен.

Читайте также: Кит Тёрман объяснил решение отказаться от титула WBC — По данным BoxingTalk, популярный американский боец пуэрториканских кровей Габриэль Росадо (24-11, 14 КО) вернётся в лимит первого среднего веса (до 69,9 кг). Боксёр заявил источнику, что летом его ожидает большой бой. Предположительно, речь идёт о поединке в рамках шоу промоутера Эдди Херна (Matchroom Boxing) на онлайн-платформе DAZN против британца Келла Брука (37-2, 26 КО).

— 16 августа в Токио (Япония) местный чемпион IBF в весе до 55,3 кг Рёсуке Иваса (25-2, 16 КО) встретится с обязательным претендентом Ти-Джеем Дохейни (19-0, 14 КО) из Австралии, сообщает Asian Boxing.

— Zona ESPN со ссылкой на инсайдерский источник уведомляет о том, что намеченный на 23 июня в Париже (Франция) поединок за вакантный титул WBC в легчайшем дивизионе (до 53,5 кг) между местным бойцом Нордином Убаали (14-0, 11 КО) и Петч Сор Читпаттана (46-0, 31 КО) из Таиланда не состоится. Причина отмены (переноса?) боя неизвестна.

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