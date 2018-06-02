С миру по нитке: Йоке подобрали оппонента, введён «титул джорнимена»

— Британский середняк супертяжёлого веса (свыше 90,7 кг) Дэвид Аллен (13-3-2, 10 КО) сообщил о том, что 23 июня в Париже (Франция) встретится с местным топ-проспектом, чемпионом ОИ-2016 (Рио-де-Жанейро, Бразилия) Тони Йокой (4-0, 3 КО).

— 23-летний чемпион мира по версии WBO во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) Айзек Догбо (19-0, 13 КО) из Ганы дебютную добровольную защиту титула проведёт 25 августа, сообщил в эфире Citi 97,3 FM менеджер боксёра. Место проведения боя и соперник пока неизвестны. Как мы сообщали ранее, есть вероятность реванша с экс-чемпионом из США Джесси Магдалено (25-1, 18 КО).

— Промоутер Эдди Херн (Matchroom Boxing) в интервью IFL TV сообщил о том, что популярный британский боец первого среднего веса (до 69,9 кг) Амир Хан (32-4, 20 КО) следующий бой проведёт 8 сентября в Бирмингеме (Великобритания). Кому предстоит помериться силами с «Королём» Ханом пока неизвестно.

— По данным Asian Boxing, чемпион IBF в минимальном весе (до 47,6 кг) Хирото Кёгучи (10-0, 7 КО) из Японии не заинтересован в поединке против обязательного претендента из Филиппин Марка Энтони Барриги (9-0, 1 КО). Команда Кёгучи готовит предложение чемпиону WBC Ванхенгу Менайотину (50-0, 18 КО) из Таиланда провести объединительный бой в Японии. В случае отказа Менайотина, в команде Кёгучи решили перейти в лимит первого наилегчайшего веса (до 49 кг) и помериться силами с чемпионом WBA Super/IBF и обладателем титула по версии журнала The Ring Хекки Бадлером (32-3, 10 КО) из ЮАР.

— Интересное новшество задумали во Всемирном боксёрском союзе (WBU). Новый президент организации Мус Льюис принял решение ввести «титул джорнимена», сообщает FightNews. Инновационное решение функционер объяснил так: «Мы стремимся прежде всего помогать промоутерам и бойцам среднего уровня. Вскоре мы введём „титул джорнимена“. Хотим, чтобы ребята, которые принимают бой в последний момент также имели возможность побороться за какой-то приз».

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