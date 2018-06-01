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Тренер: Посмотрим, как Черкашин справится с таким оппонентом
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Тренер: Посмотрим, как Черкашин справится с таким оппонентом 

Vringe.com 47 минут назад
Фото: Vringe.com
Как мы сообщали ранее, уроженец Харькова, украино-польский проспект среднего веса (до 72,6 кг) Фёдор Черкашин (9-0, 6 КО) 2 июне в Жешуве (Польша) подерётся с 38-летним джорнименом из Туниса Аюбом Нефзи (26-10-2, 5 КО).
По словам тренера Фёдора Лапина, Нефзи ни в коем случае нельзя сравнивать с предыдущим оппонентом проспекта, польским джорнименом Даниэлем Урбански (21-24-3, 5 КО), которого Черкашин нокаутировал 12 мая в Валче (Польша) уже в стартовом раунде.
«Целенаправленно искали для Черкашина гораздо более опасного оппонента по сравнению с Урбански, — цитирует Лапина RingPolska. — Хотел такого соперника, который вынудит Черкашина провести в ринге намного больше раундов. И Нефзи является именно таким бойцом. Хочу посмотреть, как Фёдор будет выглядеть. Соперник очень неприятный, скользкий, мало пропускает».
«Я считаю, что Черкашин может много добиться в боксе, но для этого надо хорошо поработать, — утверждает Лапин. — Делать какие-то выводы по боям преждевременно — не тот уровень оппозиции. Но я вижу парня в зале каждый день, вижу его в спаррингах с польскими парнями. Он — словно глоток свежего воздуха в моей группе».
«Задача на бой? Искать дыры в защите Нефзи», — так прокомментировал предстоящий бой Черкашин.
Читайте также: Фёдор Черкашин: Я приехал в Польшу, чтобы получить свой шанс — интервью
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