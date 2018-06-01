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Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов готовится ко второму бою в профи: фото
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Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов готовится ко второму бою в профи: фото 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
6 июня в Лондоне (Англия) олимпийский чемпион 2016 года в составе сборной Казахстана Данияр Елеусинов (1-0, 1 КО) проведёт второй поединок на профессиональном ринге. 27-летнего боксёра, состоящего на контракте у британского промоутера Эдди Херна, ждёт 6-раундовый бой с венгерским джорнименом Габором Горбичем (24-11, 14 КО).
Вашему вниманию предлагаются фотоснимки Лестера Силвы (Hoganphotos/BoxingScene) из тренировочного зала Елеусинова.
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