Тайсон Фьюри, Джефф Хорн — Теренс Кроуфорд, UFC 225, Лео Санта Крус — Абнер

Цыганский барон возвращается, на UFC 225 бразилец попытается отомстить врагу своей страны, а также много бокса — в анонсе выходных.

Вечер бокса в Лас-Вегасе

Непобеждённый американец и абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Терренс Кроуфорд (32-0, 23 КО) проведёт бой в полусреднем весе и попытается отобрать титул WBO у австралийца Джеффа Хорна (18-0-1, 12 КО). В случае победы наследник Флойда Мейвезера Кроуфорд подтвердит статус одного из лучших боксёров в мире P4P. Его визави Хорн — явный андердог, шансы которого расцениваются из расчёта 1 к 6. Свой титул он завоевал год назад, неожиданно победив легенду бокса Мэнни Пакьяо, лучшие годы которого всё же остались позади. Именно поэтому большинство экспертов, в том числе Тимоти Брэдли , считают, что с Кроуфордом ему не удастся совершить апсет. Накануне на взвешивании бойцы провели невероятно долгую дуэль взглядов, что обещает горячее противостояние.

В андеркарде перспективный мексиканец Антонио Моран (22-2, 15 КО) будет защищать свой титул WBO Latino в лёгком весе в бою с пуэрториканцем Хосе Педрасой (23-1, 12 КО). Моран завоевал свой пояс год назад, досрочно победив соотечественника Хосе Гуаделупе Росалеса, а затем защитил его, нокаутировав Сальвадора Брисено, однако в предстоящем поединке фаворитом считается Педраса.

Российский проспект Максим Дадашев (10-0, 9 КО) оспорит вакантные титулы NABF/USBA в первом полусреднем весе в бою с опытным колумбийцем Дарлейсом Пересом (33-3-2, 21 КО). В последних четырёх боях он одержал только одну победу, а потому россиянин не должен испытать проблем.

UFC 225 Два титульных бой возглавят чикагский турнир UFC. Чемпион в среднем весе авcтралиец Роберт Уиттакер (19-4) даст реванш 41-летнему кубинцу Йоэлю Ромеро (13-2). Год назад они оспаривали временный титул и тогда Уиттакер переиграл своего визави за счёт скорости и выносливости в очень близком бою и признался, что Ромеро опасен, несмотря на возраст, и бьёт как грузовик. Кубинец доказал своё право на реванш жёстко нокаутировав экс-чемпиона UFC и Strikeforce Люка Рокхолда , а Уиттакер получил полноценный титул после отказа от него Жоржа Сен-Пьера и залечивал свои травмы. Однако если в первом бою шансы соперников были примерно равны, то во втором Уиттакер всё же фаворит.

Бразилец Рафаэл дос Аньос (28-9), владевший титулом в лёгком весе, попытается выиграть титул (пусть и временный) во второй весовой категории. После перехода в 77 килограмм он последовательно победил трёх рейтинговых бойцов Тарека Саффедина, Нила Мэгни и Робби Лоулера и стал главным претендентом на титул. Проспект Колби Ковингтон (13-1) сделал себе имя победой над Демианом Майей в Бразилии, после чего жёстко прошёлся по местным болельщикам: во время выхода на бой с Майей бразильская публика освистывала и закидывала Ковингтона мусором, а в послематчевом интервью Колби вернул должок местной публике, назвав фанатов грязными животными, а Бразилию страной-помойкой. Очередное противостояние с бразильцем только добавит градуса в эту вражду.

Экс-чемпионка мира по боксу и ММА Холли Холм (11-4) проведёт элиминатор в полулёгком весе с австралийкой Меган Андерсон (8-2) за право сразиться с великой и ужасной Кристианой Жустину. А белорусский тяж Андрей Орловский (27-15) проверит на прочность доселе небитого австралийского нокаутёра Тая Туйвасу (7-0).

Вечер бокса в Лос-Анджелесе

Лучший на сегодняшний день полулегковес мира, блистательный мексиканец Лео Санта Крус (34-1-1, 19 КО) проведёт реванш со своим соотечественником Абнером Маресом (29-1-1, 15 КО). На кону будет стоять всё тот же чемпионский пояс WBA Super, который Санта Крус завоевал в августе 2015, победив Мареса по очкам. С тех пор он дрался за этот пояс четыре раза и запомнился потрясающей дилогией с Карлом Фрэмптоном , которому он сначала уступил в очень близком поединке, а затем в столь же упорной борьбе взял реванш. Марес за прошедшее время дрался реже своего визави, но победами над Хесусом Марсело Куэльяром и Андресом Гутьересом завоевал право на второй шанс.

По мнению букмекеров, он невелик — примерно 1 к 5. На разогреве у горячих мексиканских парней подерётся чемпион WBC в первом среднем весе, непобеждённый американец Джермелл Чарло (30-0, 15 КО), для которого это будет третья защита пояса и тоже реванш. Год назад он победил соотечественника Остина Траута (США, 31-4, 17 КО), который потом безуспешно оспаривал и принадлежащий Джарретту Хёрду пояс IBF. Исход этого боя вряд ли будет сильно отличаться от первого противостояния.

Вечер бокса в Манчестере

Экс-чемпион мира в лёгком весе британец Терри Фланаган (33-0, 13 КО) возвращается после более чем годичного перерыва и проведёт бой за вакантный пояс WBO в новой для себя первой полусредней категории. Драться он будет на той же самой арене, где в апреле прошлого года победил по очкам россиянина проживающего в Испании Петра Петрова . После этого Фланаган отказался от защиты титула и перешёл в более тяжёлый вес. Соперник у него более чем достойный — небитый американец Морис Хукер (23-0-3, 16 КО).

Долгое время он находился на «мешочной» диете, но в августе 2017 подтвердил свой высокий уровень победой над крепким Куртни Джексоном.

В тени главного боя будет возвращение одиозного британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри (25-0-0, 18 КО), который не выходил в ринг с момента своей победы над Владимиром Кличко в 2015 году. Себе в соперники он выбрал вполне проходного албанца Сефера Сефери (23-1, 21), победить которого ему может помешать только чудо и полное отсутствие нормальной подготовки и настроя. Сефери не скрывает, что рассчитывает именно на это.

Уже состоявшийся турнир PFL 1 В Нью-Йорке на знаменитой арене Madison Square Garden прошёл первый турнир лиги PFL, где по 12 бойцов в каждой весовой категории в ходе регулярного чемпионата и серии плей-офф до конца года определят чемпионов. В числе соискателей масса российских бойцов. Лэнс Палмер (13-3) победил удушением Магомеда Бекбулатова (19-2). Экс-чемпион организации-предшественницы WSOF Палмер оказался не по зубам представителю клуба «Спарта». Во втором раунде он запрыгнул Бекбулатову на спину, а затем планомерно затянул треугольник. Тимур Валиев (13-2) победил по очкам Макса Когу. Все три раунда россиянин переводил экс бойца М-1 в партер и контролировал, снабжая сериями коротких ударов. Правда, во втором раунде Кога потряс Валиева левым хуком, но не смог развить успех и переломить ход боя.

Другие бои 9 июня польская лига KSW проведёт очередной турнир по ММА в Гданьске, главным событием которого станет очередное выступление её главной звезды, пятикратного чемпиона мира по силовому экстриму Мариуша Пудзяновского (12-5). Разменявший пятый десяток Пудзян находится на трёхматчевой победной серии, однако уровень его предыдущих соперников не идёт ни в какое сравнение с новым оппонентом. Кароль Бедорф, один из сильнейших тяжеловесов Польши, несомненно доставит Пудзяновскому серьёзные проблемы.

9 июня в Краснодаре (Россия) состоится бой за титул WBA Asia (Interim) в лёгком весе между Айком Шахназаряном (Россия, 21-2-0, 11 КО) и ДеМаркусом Корли (США, 51-29-1, 28 КО).