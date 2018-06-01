Прямая трансляция M-1 Challenge 93: Александр Шлеменко — Бруно Силва

vRINGe.com предлагает тем нашим читателям, которые не имеют возможности увидеть предстоящий турнир M-1 Challenge 93 в Челябинске (Россия), насладиться этим зрелищем онлайн по одной из приведённых ниже гиперссылок.

Основной кард

Артём Фролов (10-0) — Джо Риггс (47-17-1) Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в среднем весе

Крис Келадес (12-3) — Александр Плетенко (13-4)

ССЫЛКИ:

КАНАЛ №1 КАНАЛ №2 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ боя Шлеменко-Силва от vRINGe.com Начало трансляции (1 июня) — 16:00 (Киев/Москва) и 19:00 (Астана)

Обращаем ваше внимание, что новые ссылки на рабочие каналы могут появляться уже по ходу трансляции.

Примечание! Чтобы иметь возможность без проблем смотреть бой из различных источников (многие ссылки на трансляцию имеют свойство «умирать» в самое неподходящее время), не жалуясь, что «ничего не показывает», обязательно заранее установите бесплатные приложения для просмотра онлайн-видео

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