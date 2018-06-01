vRINGe.com предлагает тем нашим читателям, которые не имеют возможности увидеть предстоящий турнир M-1 Challenge 93 в Челябинске (Россия), насладиться этим зрелищем онлайн по одной из приведённых ниже гиперссылок.
Основной кард
Александр Шлеменко (56-10) — Бруно Силва (17-6)
Артём Фролов (10-0) — Джо Риггс (47-17-1) Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в среднем весе
Крис Келадес (12-3) — Александр Плетенко (13-4)
Алексей Махно (17-6) — Рожериу Матиас де Консейсау (13-3)
ССЫЛКИ:
КАНАЛ №1 КАНАЛ №2 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ боя Шлеменко-Силва от vRINGe.com Начало трансляции (1 июня) — 16:00 (Киев/Москва) и 19:00 (Астана)
Обращаем ваше внимание, что новые ссылки на рабочие каналы могут появляться уже по ходу трансляции.
Примечание! Чтобы иметь возможность без проблем смотреть бой из различных источников (многие ссылки на трансляцию имеют свойство «умирать» в самое неподходящее время), не жалуясь, что «ничего не показывает», обязательно заранее установите бесплатные приложения для просмотра онлайн-видео
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