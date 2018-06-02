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Двое дагестанских боксеров выиграли престижный турнир в Санкт-Петербурге
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Двое дагестанских боксеров выиграли престижный турнир в Санкт-Петербурге 

Mirmol.ru 3 часа назад
Фото: Mirmol.ru
Двое дагестанских боксеров выиграли престижный турнир в Санкт-ПетербургеДагестанские боксеры завоевали золотые медали престижного международного турнира «Кубок Губернатора», завершившегося 31 мая в Санкт-Петербурге.
Обладателями наград высшей пробы стали Муслим Гаджимагомедов и Альберт Батыргазиев.
Первый лидировал в весовой категории до 91 кг, убедительно победив в решающем поединке Нарека Манасяная из Армении. Батыргазиев завоевал золотую медаль в весе до 60 кг, взяв верх над Шункором Абдурасуловым из Узбекистана.
Медали дагестанских боксеров помогли сборной России занять первое место в общекомандном зачете по итогам турнира.
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