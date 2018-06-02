Двое дагестанских боксеров выиграли престижный турнир в Санкт-Петербурге

Двое дагестанских боксеров выиграли престижный турнир в Санкт-ПетербургеДагестанские боксеры завоевали золотые медали престижного международного турнира «Кубок Губернатора», завершившегося 31 мая в Санкт-Петербурге.

Обладателями наград высшей пробы стали Муслим Гаджимагомедов и Альберт Батыргазиев.

Первый лидировал в весовой категории до 91 кг, убедительно победив в решающем поединке Нарека Манасяная из Армении. Батыргазиев завоевал золотую медаль в весе до 60 кг, взяв верх над Шункором Абдурасуловым из Узбекистана.

Медали дагестанских боксеров помогли сборной России занять первое место в общекомандном зачете по итогам турнира.