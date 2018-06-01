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Жермелл Чарло: Со мной не только Траут, но даже Хёрд не захочет махаться
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Жермелл Чарло: Со мной не только Траут, но даже Хёрд не захочет махаться 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Не знающий поражений чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе (до 69,9 кг) Жермелл Чарло (30-0, 15 КО) через неделю сразится с опытным экс-чемпионом Остином Траутом (31-4, 17 KO), однако агрессивного бокса в исполнении соперника не ожидает. Об этом он рассказал на сегодняшней открытой для прессы тренировке в Лос-Анджелесе (США). «Траут — матёрый боец, но я не верю в то, что он упрётся и будет драться. Не думаю, что есть хоть кто-то в этом дивизионе, кто на такое пойдёт, даже Джарретт Хёрд. Но уж если Траут решит так сделать, бой закончится весьма быстро. Хочет помахаться? Ну давай», — бравирует е-Чарло. Читайте также: Траут скептикам: На Чарло выйдет активный боец без затяжных простоев По словам Чарло, к этому поединку он готовился целых 10 недель, да и в целом практически не вылезает из зала. «Все свои бои я выигрываю ещё на этапе подготовки. Я трачу тысячи долларов на тело и тренировки. Тренируюсь всю жизнь. Я без пары, у меня нет семьи, которая требует внимания. Моя жизнь — это бокс, — признался американец. — А ещё я устал, что СМИ после каждого боя ноют, что Чарло „пора перейти к более серьёзным противникам“. Я побеждаю, развлекаю народ, и собираюсь делать это и дальше».
Говоря о будущем, Жермелл не исключил, что позднее переберётся даже в суперсредний вес (до 76,2 кг), так как переходы между категориями, с его слов, даются ему «запросто». Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
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