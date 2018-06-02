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Гарсиа получит претендента в реванше Менди и Кэмпбелла: стороны договорились о бое
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Гарсиа получит претендента в реванше Менди и Кэмпбелла: стороны договорились о бое 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Британец Люк Кэмпбелл (18-2, 15 КО) и француз Ив Менди (40-4-1, 19 КО) подерутся во второй раз за три года, определив обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в лёгком весе (до 61,2 кг).
Об этом пишет BoxingScene, сообщив со ссылкой на президента Совета, что стороны успешно договорились о бое без доведения дела до промоутерских торгов.
В декабре 2015 года Иван в Лондоне в 5-м раунде отправил местного бойца в нокдаун, и в целом перебоксировал тогда ещё небитого проспекта Кэмпбелла — 115-113 и 115-112 (третий судья увидел победу Люка — 115-113). Позднее француз завоевал евротитул и «серебряный» пояс WBC. За последние семь лет Менди проиграл только Виктору Постолу в Киеве и Эдису Татли в Хельсинки (оба раза L UD 12).
После того поражение Кэмпбелл также ввял «серебро» WBC, а прошлой осенью едва не завоевал пояс WBA, проиграв чемпиону Хорхе Линаресу только раздельным решением.
Когда и где состоится реванш Менди–Кэмпбелл, пока неизвестно.
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Напомним, чемпионом WBC в этой весовой категории по-прежнему является Мигель Анхель Гарсиа (38-0, 30 КО).
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