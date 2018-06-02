Битва австралийских экс-претендентов: Капарелло быстро уничтожил Бродхёрста

The Melbourne Pavilion, Мельбурн, Австралия. В поединке местных полутяжеловесов, бывших претендентов на чемпионский титул Трента Бродхёрста (20-3, 12 КО) и Блэйка Капарелло (27-3-1, 11 КО) впечатляющую победу в стартовой трёхминутке одержал последний. В преддверии боя бойцы обменялись нелицеприятными высказываниями, что отобразилось на ходе поединка. Со стартовых секунд Капарелло и Бродхёрст принялись неистово мутузить друг друга, устроили настоящую рубку кость в кость. Первым не выдержал Бродхёрст — пропущенный правый апперкот в челюсть стал для экс-соперника чемпиона WBA Дмитрия Бивола началом конца. Бродхёрст побывал на канвасе, но поднялся и снова набросился на Капарелло. Правда, вскоре вновь оказался на полу. Капарелло почувствовал запах крови и добил соперника до отмашки рефери — прошёл левый хук по корпусу и правый в голову. Напомним, в августе 2014-го года Капарелло в стартовом раунде отправил в флэш-нокдаун чемпиона WBO Сергея Ковалёва , но во 2-й трёхминутке был вынужден капитулировать.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Капарелло-Бродхёрст (возможно, появится в скором времени)

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.