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Битва австралийских экс-претендентов: Капарелло быстро уничтожил Бродхёрста
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Битва австралийских экс-претендентов: Капарелло быстро уничтожил Бродхёрста 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
The Melbourne Pavilion, Мельбурн, Австралия. В поединке местных полутяжеловесов, бывших претендентов на чемпионский титул Трента Бродхёрста (20-3, 12 КО) и Блэйка Капарелло (27-3-1, 11 КО) впечатляющую победу в стартовой трёхминутке одержал последний. В преддверии боя бойцы обменялись нелицеприятными высказываниями, что отобразилось на ходе поединка. Со стартовых секунд Капарелло и Бродхёрст принялись неистово мутузить друг друга, устроили настоящую рубку кость в кость. Первым не выдержал Бродхёрст — пропущенный правый апперкот в челюсть стал для экс-соперника чемпиона WBA Дмитрия Бивола началом конца. Бродхёрст побывал на канвасе, но поднялся и снова набросился на Капарелло. Правда, вскоре вновь оказался на полу. Капарелло почувствовал запах крови и добил соперника до отмашки рефери — прошёл левый хук по корпусу и правый в голову. Напомним, в августе 2014-го года Капарелло в стартовом раунде отправил в флэш-нокдаун чемпиона WBO Сергея Ковалёва, но во 2-й трёхминутке был вынужден капитулировать.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Капарелло-Бродхёрст (возможно, появится в скором времени)
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