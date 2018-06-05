Головкин−Альварес 2: де ла Хойя готов пойти на уступки чемпиону

Оскар де ла Хойя (Golden Boy Promotions), промоутер популярного мексиканского средневеса Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО), стал малость посговорчивее в ходе переговорного процесса с чемпионом WBA Super, WBC, IBF Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО) из Казахстана.

В сентябре прошлого года Головкин и Альварес не сумели выявить победителя. Стороны были близки к тому, чтобы ровно через год на том же месте (арена T-Mobile в Лас-Вегасе, штат Невада, США) бойцы встретились в реванше. Но переговоры, казалось, зашли в тупик после того, как чемпион потребовал половину призового фонда — якобы ранее Головкин был готов драться за 35%.

Комментирует де ла Хойя: «Я никогда и никому не предложу 50% за бой с Канело. Это невозможно. Ведь что значит „сторона А“? Это значит, что именно мой боец является генератором цифр и может собрать практически идентичные деньги и без „стороны Б“, то есть без Головкина. Например, Альварес может подраться с Дэниелом Джейкобсом и с лёгкостью соберёт около 750-800 тысяч платных просмотров (PPV)».

«С какой стати мне предлагать 50% бойцу, который в прошлом бою ( Ванес Мартиросян (36-4-1, 21 КО), май 2018-го года) заработал аж $1 миллион? Бойцу, рейтинги которого не сравнить с рейтингами Альвареса. Мы можем легко отказаться от идеи боя с Головкиным. Заменить его, например, Джейкобсом. Но мы должны найти компромисс. Ради бокса, ради Канело, ради Головкина. Ведь все заинтересованы в реванше», — заявил де ла Хойя в интервью BoxingScene.

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