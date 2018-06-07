Головкин лишен титула по версии IBF

Геннадий Головкин лишён титула чемпиона мира по версии IBF

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) официально лишен титула чемпиона мира в среднем веса по версии IBF (Международной боксерской федерации).

Решение было принято 6 июня на слушание IBF. Причиной тому стал отказ Головкина от поединка с обязательным претендентом украинцем Сергеем Деревянченко , который должен был состояться до 3 августа 2018 года.

Казахстанский боксёр планировал выполнить обязательства перед IBF в запланированном на 5 мая боем с Саулем Альваресом, но поединок был отменен из-за проваленных допинг-тестов мексиканца. Вскоре Альварес получил шестимесячную дисквалификацию, которая будет действовать до 17 августа.

Титул IBF объявлен вакантым, в ближайшее время федерация определит двух претендентов на пояс.

Напомним, что Головкин остается чемпионом мира по версиям WBC, WBA и IBO.