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Промоутер Головкина — о переговорах с Альваресом, Деревянченко и другими
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Промоутер Головкина — о переговорах с Альваресом, Деревянченко и другими 

Vringe.com 45 минут назад
Фото: Vringe.com
Том Лёффлер (360/GGG Promotions), промоутер чемпиона WBC, WBA Super, IBF в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанца Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) в интервью Ring TV рассказал о ходе переговоров по реваншу с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО), о путанице в порядке проведений обязательных защит титула и о возможном поединке за статус абсолютного чемпиона мира.
Согласно постановлению IBF, Головкин должен до 3 августа провести бой с обязательным претендентом Сергеем Деревянченко (12-0, 10 КО) из Украины или освободить титул. Лёффлер рассказывает, почему он недоволен решением организации: «Мы очень даже готовы встретиться с обязательным претендентом по линии IBF. Мы просто просим, чтобы нам дали положенный уставом организации 30-дневный период на переговоры. И если мы не сумеем договориться, тогда должны состояться промоутерские торги. Тогда у команд будет несколько месяцев времени организовать бой. Заставляя провести защиту до 3 августа, в IBF мешают провести полноценную раскрутку боя».
Президент WBC Маурисио Сулейман намедни выступил с заявлением, что чемпион Головкин обязан встретиться или же с обязательным претендентом Альваресом в реванше, или же с «временным» чемпионом организации Жермаллом Чарло (27-0, 21 КО) из США.
Комментирует Лёффлер: «Послушайте, мы же не можем драться одновременно с двумя обязательными претендентами. В WBC заявили, что они продлевают статус обязательного претендента для Канело. А о каких-то дедлайнах с Чарло вообще не было упоминаний. Ещё раз: мы не против провести обязательные защиты титула. Но должны быть нормальные переговоры, нормальные сроки».
Промоутер не скрывает, что приоритет Головкина остался прежним — реванш с Альваресом — в сентябре прошлого года бой завершился спорной ничьей: «Я всё ещё веду переговоры с президентом GBP Эриком Гомесом и телеканалом НВО. Что бы ни говорили представители обеих сторон, этот бой — самый большой, самый лучший вариант и для нас, и для них, и для телеканала, и для бокса в целом».
Реванш Головкина и Альвареса должен был состояться 5 мая, но событие пришлось отменить после того, как мексиканец провалил две кряду февральские допинг-пробы (выявлен кленбутерол). Реванш пытались перепланировать на сентябрь, но стороны не могут сойтись в распределении призового фонда: команда Альвареса пытается сохранить условия предыдущей сделки (65/35 в пользу мексиканца), Головкин же требует существенного увеличение своей доли.
«Головкин сперва согласился на нечестное распределение гонорара. Но после того, как Альварес дважды провалил допинг-тесты и был отстранён, Геннадий просит пересмотреть условия сделки. Он хочет и заслуживает больше, чем 35%. Но это не значит, что он не хочет драться. Он хочет», — утверждает Лёффлер.
Не забыл промоутер Головкина также упомянуть чемпиона WBO Билли Джо Сондерса (26-0, 12 КО) из Великобритании: «Последние три года мы пытались сделать бой с Сондерсом. Но никогда не подходили даже близко к тому, чтобы удовлетворить его финансовые запросы. То время, когда нам приходилось переплачивать оппонентам, осталось в прошлом. Нужно принять как факт, что некоторые бойцы просто не хотят драться с Головкиным».
Лёффлера заинтересовало ещё одно предложение — промоутер Боб Арум (Top Rank Promotions) предложил Головкину устроить бой в Токио (Япония) с местным «обычным» чемпионом WBA Рётой Муратой (14-1, 11 КО). Размышляет Лёффлер: «Головкин хочет провести ещё два боя в этом году. Вариант с Муратой вполне возможен в конце года. Мы уже разговаривали с Арумом, он реально заинтересован. И Мурата тоже заинтересован. Мы можем не просто заполнить огромную 55-тысячную арену в Японии, но и собрать более 10 миллионов просмотров в мире. Потенциально, это огромное событие в мире бокса».
Читайте также: Геннадий Головкин и рыжая справедливость Сауля Альвареса
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